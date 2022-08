I piani per razionare il gas in inverno (Di martedì 23 agosto 2022) Il piano europeo prevede un taglio del 15% su base volontaria. In Italia si parla di limitazioni a riscaldamento, forniture ridotte per le imprese e tagli all'illuminazione pubblica. Dobbiamo compensare almeno 10 miliardi di gas per sostituire il mancato import dalla Russia Leggi su wired (Di martedì 23 agosto 2022) Il piano europeo prevede un taglio del 15% su base volontaria. In Italia si parla di limitazioni a riscaldamento, forniture ridotte per le imprese e tagli all'illuminazione pubblica. Dobbiamo compensare almeno 10 miliardi di gas per sostituire il mancato import dalla Russia

