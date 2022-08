I leader in Rete, la Social Hit di giornata di Formiche (Di martedì 23 agosto 2022) Post Interaction (è il numero medio di interazioni sui post di un profilo per follower e per post) È Instagram la piattaforma che riesce a generare una maggior partecipazione degli utenti a relazione con il contenuto. Oggi, in questa speciale classifica ci sono i due leader del terzo polo, Matteo Renzi e Carlo Calenda, e dietro la coppia terzista, si piazza il segretario dem, Enrico Letta. Total Reaction (è il numero di reazione, commenti e condivisioni ottenuti dai post) Facebook riesce a conservare ancora un primato quantitativo grazie anche all’ampiezza del fandom. In questa speciale classifica di giornata, sono i leader sovranisti a prendersi le tre piazze del podio: Gianluigi Paragone con circa il doppio delle reaction incassate invece dai due leader di centrodestra, Matteo Salvini e Giorgia ... Leggi su formiche (Di martedì 23 agosto 2022) Post Interaction (è il numero medio di interazioni sui post di un profilo per follower e per post) È Instagram la piattaforma che riesce a generare una maggior partecipazione degli utenti a relazione con il contenuto. Oggi, in questa speciale classifica ci sono i duedel terzo polo, Matteo Renzi e Carlo Calenda, e dietro la coppia terzista, si piazza il segretario dem, Enrico Letta. Total Reaction (è il numero di reazione, commenti e condivisioni ottenuti dai post) Facebook riesce a conservare ancora un primato quantitativo grazie anche all’ampiezza del fandom. In questa speciale classifica di, sono isovranisti a prendersi le tre piazze del podio: Gianluigi Paragone con circa il doppio delle reaction incassate invece dai duedi centrodestra, Matteo Salvini e Giorgia ...

