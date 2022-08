venti4ore : Firenze 55enne migrante arrestato con l’accusa di furto - FirenzePost : Firenze: 55enne migrante arrestato con l’accusa di furto -

Unè stato arrestato per furto a. L'uomo, di origini algerine e con precedenti, è stato messo in manette in pieno centro, nel piazzale degli Uffizi. L'intervento è stato eseguito a seguito ...La vittima è unaucraina, che stava passeggiando da sola nel pieno centro storico della ... 'papà sta picchiando mamma': bimba chiama il 112 e lo fa arrestare Leggi Anche, maltrattata e ... Firenze: 55enne migrante arrestato con l’accusa di furto FIRENZE – I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato, per l’ipotesi di furto con destrezza, un 55enne di origine algerina, già gravato da numerosi precedenti penali. L’ ...Nel pomeriggio di ieri, domenica 21 agosto, i carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato, per l’ipotesi di furto con destrezza, un 55enne di origine algerina, già gravato da numerosi pr ...