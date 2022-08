Elia Viviani ha detto no ai mondiali su strada: sarà presente in pista (Di martedì 23 agosto 2022) Quella del ritorno con la Ineos Grenadiers è stata una stagione a due volti per il campione Olimpico di Rio nell’Omnium Elia Viviani. Il velocista veronese infatti su strada ha ottenuto un solo successo stagionale a febbraio in Francia al Tour de la Provence, non riuscendo ad essere selezionato dalla sua squadra in nessuno dei tre grandi giri. Su pista invece è reduce dalla straordinaria vittoria nell’Eliminazione al Campionato Europeo di Monaco, arrivata poche ore dopo aver corso la prova in linea su strada con la Nazionale Italiana nella quale è stato il migliore degli azzurri chiudendo in settima posizione. LEGGI ANCHE: Europei ciclismo su pista Monaco 2022: il medagliere finale Elia Viviani rinuncia a Wollongong, mirino su Parigi In ... Leggi su blogciclismo (Di martedì 23 agosto 2022) Quella del ritorno con la Ineos Grenadiers è stata una stagione a due volti per il campione Olimpico di Rio nell’Omnium. Il velocista veronese infatti suha ottenuto un solo successo stagionale a febbraio in Francia al Tour de la Provence, non riuscendo ad essere selezionato dalla sua squadra in nessuno dei tre grandi giri. Suinvece è reduce dalla straordinaria vittoria nell’Eliminazione al Campionato Europeo di Monaco, arrivata poche ore dopo aver corso la prova in linea sucon la Nazionale Italiana nella quale è stato il migliore degli azzurri chiudendo in settima posizione. LEGGI ANCHE: Europei ciclismo suMonaco 2022: il medagliere finalerinuncia a Wollongong, mirino su Parigi In ...

Eurosport_IT : OROOOOOOOOOOO PER ELIA VIVIANI ?????????? Nella finale della gara a eliminazione maschile il ciclista italiano regola tu… - Eurosport_IT : Non c'è storia per Elia Viviani, che vittoria per l'azzurro ?????????? #EurosportCICLISMO | #Munich2022 | #Viviani - Ciclonews_biz : Elia Viviani sì Mondiali su pista, no alla strada! - zazoomblog : Ciclismo Elia Viviani: “Farò i Mondiali su pista non su strada. Per la madison bisogna fare di più” - #Ciclismo… - bizcommunityit : I VOTI DI STAGI. FABIO IL MIRACOLATO SI PRENDE CIO' CHE MERITA, L'ITALIA DERAGLIA E NON FA IL MIRACOLO #CIO -