Elezioni, Meloni: "Non mi glorificate, e' riservato a un altro" (Di martedì 23 agosto 2022) "Non mi glorificate, e' riservato ad un altro". Cosi' la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha scherzato sul palco in piazza Roma ad Ancona dove ha preso avvio la campagna elettorale per le ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 23 agosto 2022) "Non mi, e'ad un". Cosi' la leader di Fratelli d'Italia Giorgiaha scherzato sul palco in piazza Roma ad Ancona dove ha preso avvio la campagna elettorale per le ...

fattoquotidiano : Elezioni, il politologo Pasquino: “Campagna senza idee e senza vita”. E su Meloni: “Con lei l’Italia perderà soldi… - NicolaPorro : ?? Oggi iniziamo con i ritratti di @DelpapaMax nello 'speciale elezioni'. Imperdibile Max su Enrico #Letta ???? - Adnkronos : ”Denunciare uno stupro è un atto dovuto. Mostrarlo per fini di campagna elettorale è irrispettoso”. - Tigre_E632 : RT @Miti_Vigliero: #sìcertocomeno come li avesse inventati lui i social...In compenso li usa esattamente come spot anni '90, epoca in cui v… - LDistratta : Abbiamo una sola speranza per vedere la Meloni perdente alle prossime elezioni: Salvini che le fa gli auguri. #meloni #Salvini -