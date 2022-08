Dazn: i dati d’ascolto della seconda giornata di Serie A (Di martedì 23 agosto 2022) Sono stati resi noti i dati d’ascolto della seconda giornata di Serie A su Dazn La Serie A per la seconda giornata del campionato 2022\2023 conferma il format delle 5 tranche da due partite l’una spalmate fra sabato e lunedì con Torino – Lazio e Udinese – Atalanta ad aprire le danze sabato alle 18:30, con Zona Gol che è stata vista da 212.739 persone, mentre alle 20:45 dello stesso giorno Inter – Spezia e Sassuolo – Lecce sono stati i match in programma ad attirare 122.356 spettatori sullo stesso canale. Alle 18:30 di domenica Empoli – Fiorentina e Napoli – Monza hanno fruttato a Zona Gol 192.865 spettatori, mentre i posticipi dello stesso giorno, Atalanta – Milan e Bologna – Verona, sono stati visti in contemporanea ... Leggi su tvzoom (Di martedì 23 agosto 2022) Sono stati resi noti idiA suLaA per ladel campionato 2022\2023 conferma il format delle 5 tranche da due partite l’una spalmate fra sabato e lunedì con Torino – Lazio e Udinese – Atalanta ad aprire le danze sabato alle 18:30, con Zona Gol che è stata vista da 212.739 persone, mentre alle 20:45 dello stesso giorno Inter – Spezia e Sassuolo – Lecce sono stati i match in programma ad attirare 122.356 spettatori sullo stesso canale. Alle 18:30 di domenica Empoli – Fiorentina e Napoli – Monza hanno fruttato a Zona Gol 192.865 spettatori, mentre i posticipi dello stesso giorno, Atalanta – Milan e Bologna – Verona, sono stati visti in contemporanea ...

