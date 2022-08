Covid | ancora 6 decessi e 524 nuovi positivi registrati in Abruzzo

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 23 agosto 2022) L'Aquila - Sono 524 i casialoggi in, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 531773. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 6casi (di età compresa tra 77 e 98 anni, di cui 3 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl) e sale a 3613. Nel numero dei casisono compresi anche 503027 dimessi/guariti (+711 rispetto a ieri). Gli attualmenteinsono 25133 (-194 rispetto a ieri). Di questi, 182 pazienti (+14 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 7 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 199 tamponi molecolari ...