Concorso Comune Napoli, 345 amministrativi: requisiti e prove (Di martedì 23 agosto 2022) Nella giornata del 9 agosto 2022 sono stati pubblicati i tre bandi del Concorso Comune Napoli, attesi da alcune settimane, per l'assunzione di un totale di 1394 unità per il Comune la città Metropolitana di Napoli, aperti sia ai candidati diplomati sia ai candidati in possesso di laurea. In particolare, le assunzioni sono così suddivise: 762 posti di Categoria C, per diplomati (719 a tempo indeterminato e 43 a tempo determinato) 577 posti di categoria D, per laureati (378 a tempo indeterminato e 199 a tempo determinato). 55 posti di Dirigente. Concorso Comune Napoli, 1400 assunzioni: pubblicati i bandi Dei 1394 posti messi a Concorso, 345 sono rivolti al personale amministrativo, nello specifico: 176 Istruttori ...

