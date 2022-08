Anna Tatangelo, le sue “bombe” escono dall’acqua: sta a galla grazie a loro (Di martedì 23 agosto 2022) Cantante con una bellezza straordinaria; Anna Tatangelo riesce a mandare letteralmente fuori di testa il popolo del web. Iniziamo con una curiosità su Anna Tatangelo che, oltre al discorso legato alla musica, ha dimostrato di essere particolarmente brava anche ai fornelli. Ricordiamo, infatti, la sua presenza alla seconda edizione di Celebrity Masterchef dove si è messa alla prova nel programma di cucina più amato d’Italia. Esperienza decisamente positiva per Anna Tatangelo che, grazie ai suoi piatti, è arrivata in finale dove il suo menù è risultato migliore rispetto a quello della sfidante Orietta Berti. InstagramNel parlare di Anna Tatangelo, però, non possiamo non parlare della sua storia d’amore, tanto lunga quanto importante, con ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 23 agosto 2022) Cantante con una bellezza straordinaria;riesce a mandare letteralmente fuori di testa il popolo del web. Iniziamo con una curiosità suche, oltre al discorso legato alla musica, ha dimostrato di essere particolarmente brava anche ai fornelli. Ricordiamo, infatti, la sua presenza alla seconda edizione di Celebrity Masterchef dove si è messa alla prova nel programma di cucina più amato d’Italia. Esperienza decisamente positiva perche,ai suoi piatti, è arrivata in finale dove il suo menù è risultato migliore rispetto a quello della sfidante Orietta Berti. InstagramNel parlare di, però, non possiamo non parlare della sua storia d’amore, tanto lunga quanto importante, con ...

annalisa__scar : @ChiaraGruosso @nadygentil @SaraLiccardi @Danieladansica @PicarielloCarme @_ElisaLaDaga_ @ATFANCLUB_ Chi vince ques… - DENUBBIO : RT @dea_channel: relax in spiaggia per la divina Anna Tatangelo ??????????????? - tutas_20 : RT @Laura_4108: Il 25 Agosto 2022 alla settima edizione della manifestazione VELA D'ARGENTO a Cetraro in Pr. di Cosenza, saranno premiate A… - Lobotomami : @icar0libero Qualcosa mi dice che nel 2023 ci va Anna Tatangelo ?? - AleCalabrese4 : @RatzingerDixit stasera gli Angeli Cherubini di Anna Tatangelo la mia Sposa Celeste hanno fatto venire 8 ictus a Ro… -

