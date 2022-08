Amato: “Negare la scienza crea decisioni ingiuste e pericolose” (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – “Negare la scienza è entrare nel falso e quindi nell’ingiustizia, perché seguire il falso porta a decisioni ingiuste e pericolose”. E’ il monito di Giuliano Amato, presidente della Corte Costituzionale, nel suo intervento al Meeting di Rimini. E cita il caso di una coppia di genitori che, per seguire false cure al di fuori della medicina ufficiale, non cura nel modo giusto i propri figli. “Dalla scienza mi aspetto comportamenti più sobri e più distaccati di quelli che molti scienziati ebbero nel corso della pandemia per il Covid, dove a volte sentivi parlare scienziati e pensavi di avere davanti una tribuna politica… Questo non può accadere, perché questo riduce la credibilità della scienza”. “Dobbiamo affidarci alla ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – “laè entrare nel falso e quindi nell’ingiustizia, perché seguire il falso porta a”. E’ il monito di Giuliano, presidente della Corte Costituzionale, nel suo intervento al Meeting di Rimini. E cita il caso di una coppia di genitori che, per seguire false cure al di fuori della medicina ufficiale, non cura nel modo giusto i propri figli. “Dallami aspetto comportamenti più sobri e più distaccati di quelli che molti scienziati ebbero nel corso della pandemia per il Covid, dove a volte sentivi parlare scienziati e pensavi di avere davanti una tribuna politica… Questo non può accadere, perché questo riduce la credibilità della”. “Dobbiamo affidarci alla ...

