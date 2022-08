Vitamine per l’estate: quali scegliere (Di lunedì 22 agosto 2022) Estate e Vitamine I nostri fabbisogni nutrizionali dovrebbero tener conto degli effetti che la calura estiva e l’esposizione ai raggi solari esercitano sul nostro organismo. Questo discorso vale soprattutto per quelle persone che, per motivi professionali, sono costrette a passare gran parte del tempo all’aperto. Se è vero che con la sudorazione si perdono i sali minerali (che vanno opportunamente reintegrati attraverso una dieta ricca di frutta e verdura di stagione), le Vitamine non subiscono lo stesso destino. Quello che succede è invece un aumento del fabbisogno in Vitamine dotate di potere antiossidante. È interessante notare che la frutta e la verdura estive sono particolarmente ricche proprio di quei micronutrienti (sali minerali e Vitamine) di cui si ha maggiore necessità. La vitamina E La vitamina E ha ruolo ... Leggi su dilei (Di lunedì 22 agosto 2022) Estate eI nostri fabbisogni nutrizionali dovrebbero tener conto degli effetti che la calura estiva e l’esposizione ai raggi solari esercitano sul nostro organismo. Questo discorso vale soprattutto per quelle persone che, per motivi professionali, sono costrette a passare gran parte del tempo all’aperto. Se è vero che con la sudorazione si perdono i sali minerali (che vanno opportunamente reintegrati attraverso una dieta ricca di frutta e verdura di stagione), lenon subiscono lo stesso destino. Quello che succede è invece un aumento del fabbisogno indotate di potere antiossidante. È interessante notare che la frutta e la verdura estive sono particolarmente ricche proprio di quei micronutrienti (sali minerali e) di cui si ha maggiore necessità. La vitamina E La vitamina E ha ruolo ...

