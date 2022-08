Una Vita Anticipazioni 23 agosto 2022: Dori è una bugiarda. Fabiana sospetta di lei! (Di lunedì 22 agosto 2022) Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 23 agosto 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 rivelano che Fabiana scoprirà Dori mentre fa una telefonata all'estero dalla pensione. La donna comincerà ad avere sospetti su di lei. Leggi su comingsoon (Di lunedì 22 agosto 2022) Scopriamo insieme ledella Puntata di Unain onda il 23su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 rivelano chescopriràmentre fa una telefonata all'estero dalla pensione. La donna comincerà ad avere sospetti su di lei.

