Terrore in volo, "tira su col naso una polvere bianca" poi minaccia di aprire il portellone: "Mi getto nel vuoto"

Attimi di panico vero hanno vissuto i passeggeri del volo della TUI Airways partito da Paphos in Grecia con destinazione Manchester, in Inghilterra. Secondo quanto riportato da diversi tabloid inglesi, che a loro volta si sono rifatti alle testimonianze dirette dei passeggeri del volo TUI, a nemmeno un terzo del volo un uomo avrebbe minacciato equipaggio e passeggeri di aprire il portellone di sicurezza per gettarsi nel vuoto. Secondo le testimonianze di una famiglia di Stoke on Trent presenti sull'aereo l'uomo avrebbe prima assunto una sostanza bianca tirandola su con il naso, bevuto molti

