Stupro di Piacenza, il Garante della privacy avvia un'istruttoria sulla diffusione del video. La Procura apre un'indagine

La Procura di Piacenza ha aperto un'indagine sulla diffusione del video che documenta la violenza sessuale ai danni di una 55enne ucraina commessa ieri mattina nel centro della città da un 27enne guineano, arrestato in flagrante dalla polizia. Il video, girato dalla finestra di un palazzo vicino, è circolato sui media e sui social pubblicato da diversi giornali e politici, tra cui Giorgia Meloni, innescando numerose polemiche. «La diffusione sui media di video riproducenti l'episodio criminoso sono in corso approfonditi accertamenti, trattandosi di un fatto astrattamente riconducibile ad ipotesi di reato», ha affermato la Procuratrice Grazia Pradella. Anche il Garante

