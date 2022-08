Ranking WTA: Swiatek n.1, Sabalenka sorpassa Halep, Garcia decolla (Di lunedì 22 agosto 2022) Nonostante i punti "pesanti" assegnati dal WTA 1000 di Cincinnati, la classifica mondiale femminile pubblicata stamane è praticamente immutata nelle posizioni di vertice rispetto alla scorsa settimana. Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 22 agosto 2022) Nonostante i punti "pesanti" assegnati dal WTA 1000 di Cincinnati, la classifica mondiale femminile pubblicata stamane è praticamente immutata nelle posizioni di vertice rispetto alla scorsa settimana.

oktennis : Il torneo di #Cincinnati fa fare un balzo in classifica ad entrambi i vincitori: ? 123 per Borna #Coric ???? che rie… - zazoomblog : Classifica WTA: Trevisan leader azzurra (n.27) Bronzetti al best ranking (n.59) - #Classifica #Trevisan #leader… - TuttocalcioS : RT @BarbettaRossa: Quando manca ormai davvero poco al sorteggio del tabellone cadetto degli #USOpen, Elisabetta #Cocciaretto fa (finalmente… - BarbettaRossa : Quando manca ormai davvero poco al sorteggio del tabellone cadetto degli #USOpen, Elisabetta #Cocciaretto fa (final… - infoitsport : Ranking Atp/Wta 22/08/2022 Ancora in calo Sinner, volano Coric e Musetti -