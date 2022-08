Quando la tecnologia non funziona | Google cancella l' account di un padre per le foto al figlio

(Di lunedì 22 agosto 2022) Il New York Times racconta la vicenda kafkiana di un ex informatico quarantenne che ha inviato per mail al medico alcune immagini del suo bambino per avere una diagnosi. È finito indagato dalla polizia e ha perso, forse per sempre, messaggi, contatti,, video: anni e anni...

la Repubblica

Il New York Times racconta la storia di un ex informatico quarantenne che ha inviato per mail al medico alcune immagini del suo bambino per avere una ...