Pizzarotti rompe con Azione-Iv: "Non sarò candidato" (Di lunedì 22 agosto 2022) Rotta sul nascere l'alleanza fra l'ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti e il Terzo polo. "La mia partecipAzione alle elezioni politiche del 25 settembre finisce qui, cioè non inizia. Non sarò...

smilypapiking : RT @dariodangelo91: Federico #Pizzarotti rompe con il #TerzoPolo: 'Non sarò candidato, non ci sono stati spazi seri nel progetto per candid… - dariodangelo91 : Federico #Pizzarotti rompe con il #TerzoPolo: 'Non sarò candidato, non ci sono stati spazi seri nel progetto per ca… - 539th : Pizzarotti rompe con @CarloCalenda e @matteorenzi. Strano, sembrano tipi così capaci di aggregare... -