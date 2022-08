Matteo muore nel giorno del suo 20esimo compleanno. Tornava a casa dopo la festa con gli amici (Di lunedì 22 agosto 2022) Difficile accettare un destino del genere, ma purtroppo la notizia più brutta è diventata realtà lasciando parenti e amici in un dolore impossibile da cancellare. Matteo Morcos è morto in un incidente stradale a Milano nel giorno del suo 20esimo compleanno. Doveva quindi trascorrere una giornata indimenticabile e lo aveva fatto, almeno fino al momento della tragedia, visto che si era recato in una discoteca in compagnia di suoi amici. Poi, mentre riTornavano a casa, è successo il gravissimo episodio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Matteo Morcos è morto nel giorno del suo compleanno in un incidente stradale tra una Fiat Punto e una Volkswagen Golf. La vittima si trovava nella prima auto ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 agosto 2022) Difficile accettare un destino del genere, ma purtroppo la notizia più brutta è diventata realtà lasciando parenti ein un dolore impossibile da cancellare.Morcos è morto in un incidente stradale a Milano neldel suo. Doveva quindi trascorrere una giornata indimenticabile e lo aveva fatto, almeno fino al momento della tragedia, visto che si era recato in una discoteca in compagnia di suoi. Poi, mentre rino a, è successo il gravissimo episodio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti,Morcos è morto neldel suoin un incidente stradale tra una Fiat Punto e una Volkswagen Golf. La vittima si trovava nella prima auto ...

