(Di lunedì 22 agosto 2022)(USA) (ITALPRESS) –è stata, in California, durante il prestigioso fine settimana del “Pebble Beach Concours d’Elegance”. L’evento, iniziato con il debutto in Nord America di MC20 Cielo, la nuova versione scoperta della supersportiva MC20, è proseguito con le attività presso l’esclusiva “House of” di Pebble Beach ed è culminato con l’esposizione al “Pebble Beach Concours d’Elegance” sul prestigioso Concept Lawn dell’ultima nata della Casa del Tridente. Venerdì, MC20 Cielo è stata presentata a “The Quail, a Motorsports Gathering” da Davide GrassoChief Executive Officer, e dal CEO diAmericas, Bill Peffer, insieme a Klaus Busse, Head ofDesign. La versione cabrio da 630 CV è ...

vivereitalia : Maserati protagonista alla Monterey Car Week 2022 - Italpress : Maserati protagonista alla Monterey Car Week 2022 -

La Provincia di Cremona e Crema

MONTEREY (USA) -è stataa Monterey, in California, durante il prestigioso fine settimana del "Pebble Beach Concours d'Elegance". L'evento, iniziato con il debutto in Nord America di MC20 Cielo, ...alla Monterey Car Week 2022 : durante il fine settimana del "Pebble Beach Concours d'Elegance" il Tridente è stato. L'evento, iniziato con il debutto in Nord America di MC20 ... Maserati protagonista alla Monterey Car Week 2022 - La Provincia MONTEREY (USA) (ITALPRESS) - Maserati è stata protagonista a Monterey, in California, durante il prestigioso fine settimana del "Pebble Beach Concours d'E ...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Presentazioni di nuovi modelli, concorsi di eleganza, raduni e aste milionarie di vetture esclusive. T ...