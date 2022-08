Mare per tutti, a Ischia le carrozzine nei lidi del Comune (Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDa oggi il Comune di Ischia mette a disposizione sui propri lidi le carrozzine da spiaggia per disabili che permetteranno a coloro che hanno problemi motori di accedere agli arenili per consentire di vivere, a pieno e senza preclusioni, l’esperienza della spiaggia e del Mare. Questo intervento, che si innesta nella serie di iniziative già promosse (come il gazebo per i bagnanti con disabilità motorie alla spiaggia di San Pietro), rappresenta un’ulteriore azione finalizzata ad agevolare il turismo balneare inclusivo ed accessibile fornendo un ausilio concreto alle persone con deficit motori gravi o a mobilità ridotta, garantendo a tutti il libero godimento delle aree demaniali destinate alla balneazione. Gli ausili sono stati concessi in gestione al ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDa oggi ildimette a disposizione sui proprileda spiaggia per disabili che permetteranno a coloro che hanno problemi motori di accedere agli arenili per consentire di vivere, a pieno e senza preclusioni, l’esperienza della spiaggia e del. Questo intervento, che si innesta nella serie di iniziative già promosse (come il gazebo per i bagnanti con disabilità motorie alla spiaggia di San Pietro), rappresenta un’ulteriore azione finalizzata ad agevolare il turismo balneare inclusivo ed accessibile fornendo un ausilio concreto alle persone con deficit motori gravi o a mobilità ridotta, garantendo ail libero godimento delle aree demaniali destinate alla balneazione. Gli ausili sono stati concessi in gestione al ...

GianlucaVasto : Stranezze: - la nobil 'Mazzanti vien dal mare', 'atterra' nella contadina Basilicata brigante! - la 'madame etruria… - ladyonorato : Dopo aver sostenuto con mirabolanti promesse lo smembramento di #Alitalia e la fallimentare operazione #ITA, i magg… - Agenzia_Ansa : Ancora una medaglia d'oro per Gregorio Paltrinieri, che vince la gara dei 5 km in acque libere degli Europei di nuo… - zambra6601 : @donato95887497 @CGiachi @DarioNardella Dai ,allora via ,dal 26 settembre oltre il Confino per le devianze,si può r… - JohnTuld1 : @yes_political @Twitter Quindi il vero problema è mostrare cosa combinano certi richiedenti asilo, quelli che andat… -