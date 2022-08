Latte scaduto in vendita al supermercato, neonata finisce in ospedale (Di lunedì 22 agosto 2022) "La bimba ha iniziato a vomitare ininterrottamente". È così che una madre, nel denunciare ai carabinieri quanto successo a sua figlia, ha raccontato i concitati momenti prima che portasse la piccola - di soli 15 mesi - in ospedale.I... Leggi su europa.today (Di lunedì 22 agosto 2022) "La bimba ha iniziato a vomitare ininterrottamente". È così che una madre, nel denunciare ai carabinieri quanto successo a sua figlia, ha raccontato i concitati momenti prima che portasse la piccola - di soli 15 mesi - in.I...

