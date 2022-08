Kvaratskhelia incanta Napoli !

(Di lunedì 22 agosto 2022) " Che affare per il, è nata una stella " scrive cosi La Gazzetta Dello Sport riferendosi al nuovo acquistoautore della doppietta col Monza. Il georgiano fa già sognare i tifosi azzurri che applaudono il loro " Kvaradona " che ha realizzato la sua prima doppietta azzurra fingendo un destro e poi tirando di precisione col sinistro. Come riporta il quotidiano " Il ragazzo va lasciato crescere con calma, ma le qualità ci sono ed è giusto sognare".

Comm'è bella, comm'è bella questa squadra di. Doppietta del georgiano, dopo il gol di Verona, accompagnata dalle reti di Osimhen e Kim (colpo di testa su angolo di Zielinski) al suo primo colpo italiano. Dopo avere strapazzato il ...L'edizione online del Corriere dello Sport esalta la prestazione di Kvara attraverso alcuni dati statistici. Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal ...Kvaratskhelia incanta con le sue magie, Kim garantisce solidità e concentrazione in difesa – e ha trovato anche il suo primo gol. Per completare il suo Napoli però, Luciano Spalletti deve risolvere la ...Ma se fosse nata una stella E in una serata così abbagliante, nella scia di quel «tiraggiro» che a Napoli è un «mantra», dentro uno stadio che può godersi uno spettacolo avvolgente, quando Khvicha Kv ...