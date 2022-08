Juve, l'ora di Kostic: e torna quella di Rabiot - Sport - quotidiano.net (Di lunedì 22 agosto 2022) Dusan Vlahovic, 22 anni, e Filip Kostic, 29: i due serbi comporranno stasera con Cuadrado il tridente bianconero privo di Di Maria e Chiesa Leggi su quotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Dusan Vlahovic, 22 anni, e Filip, 29: i due serbi comporranno stasera con Cuadrado il tridente bianconero privo di Di Maria e Chiesa

romeoagresti : Non solo contatti (proficui) oggi con l’entourage di #Depay, la #Juve sta andando avanti anche per #Paredes: accord… - AlfredoPedulla : #Juve: base di intesa con #Depay (tra 5,5 e 6 a stagione più bonus, biennale per sfruttare Decreto Crescita) e… - _Morik92_ : #Juve, buona la prima! Concede un po' troppo nella prima frazione, ma dimostra una buona concretezza sotto porta. E… - valter_martini : RT @sedrani_l: A tutti i da juventino che si stanno segando per #kvaratskhelia ricordo che gli esterni titolari della #Juve sono Àngel #Di… - rob_carnevale : RT @luca_carioli: Lobotka nel Napoli fa quello che dovrebbe (potrebbe) fare Arthur nella Juve. Spalletti allo slovacco ha dato le chiavi de… -