In vendita la villa di Picasso, la cifra è da capogiro (Di lunedì 22 agosto 2022) villa la Vigie, casa dove Picasso ha trascorso diverso tempo, è finalmente in vendita. Ma la cifra per acquistarla se la possono permettere in pochi. È una delle dimore più iconiche del sud della Francia e si trova sullo stupendo lungomare di Cap d’Antibes. Un posto magico, di cui si sono innamorati molti altri illustri poeti, scrittori, principi e principesse. La casa dove ha dimorato Picasso è in vendita ma la cifra per accaparrarsela è davvero da capogiro: si parla di 27 milioni di dollari. villa Vigie, che si traduce come casa della vedetta, è stata la residenza del pittore durante l’estate del 1924, anche se pare che il vero proprietario della dimora non fosse così contento del comportamento dell’artista. villa la ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 22 agosto 2022)la Vigie, casa doveha trascorso diverso tempo, è finalmente in. Ma laper acquistarla se la possono permettere in pochi. È una delle dimore più iconiche del sud della Francia e si trova sullo stupendo lungomare di Cap d’Antibes. Un posto magico, di cui si sono innamorati molti altri illustri poeti, scrittori, principi e principesse. La casa dove ha dimoratoè inma laper accaparrarsela è davvero da: si parla di 27 milioni di dollari.Vigie, che si traduce come casa della vedetta, è stata la residenza del pittore durante l’estate del 1924, anche se pare che il vero proprietario della dimora non fosse così contento del comportamento dell’artista.la ...

LarioLakeComo : Bellissima villa unifamiliare in vendita a Galbiate - cercasicasait : Villa Singola in Vendita a Sanremo (IM) 400000€ | 100mq | 3 locali | CC143437980: Fai click sotto per maggiori in… - cercasicasait : Villa in Vendita a Forte Dei Marmi (LU) Vittoria Apuana 390000€ | 44mq | 2 locali | CC143437920: Fai click sotto p… - AD_italia : Nella parte più suggestiva dell’isola delle Eolie, in vendita una splendida proprietà immersa nella storia millenar… - cercasicasait : Villa Singola in Vendita a Settimo Milanese (MI) Settimo Milanese 502500€ | 223mq | CC143437895: Fai click sotto p… -