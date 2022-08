Globalist.it

Molti anni dipolitica in Italia "aprono la strada a una premier di estrema destra". È quanto si legge su una newsletter del, quotidiano britannico di orientamento progressista ...NICOLA ZINGARETTI GIORGIA MELONI - Molti anni dipolitica in Italia 'aprono la strada a una premier di estrema destra'. E' quanto si legge su una newsletter del, quotidiano britannico di orientamento progressista - liberal, in ... Il Guardian: “L’instabilità in Italia apre la strada a un premier di estrema destra”