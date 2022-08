“I, Joan”: Giovanna d’Arco queer al Globe Theatre (Di lunedì 22 agosto 2022) Il prossimo 25 agosto presso lo storico Globe Theatre di Londra andrà in scena I, Joan : uno spettacolo che ritrae l’eroina cattolica Giovanna d’Arco in versione queer. La pulzella d’Orleans al Globe Theatre Giovanna d’Arco è la patrona della Francia, una santa la cui memoria è celebrata per l’assedio di Orleans tra il 1428 e il 1429, battaglia in cui i Francesi sconfissero gli Inglesi durante la Guerra dei Cent’anni. La pulzella d’Orleans torna nel mondo moderno sul palco del Globe Theatre, identificandosi in un personaggio non binario, che usa i pronomi neutri (they/them) quando parla di sé. I, Joan debutterà al Globe il 25 agosto e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 22 agosto 2022) Il prossimo 25 agosto presso lo storicodi Londra andrà in scena I,: uno spettacolo che ritrae l’eroina cattolicain versione. La pulzella d’Orleans alè la patrona della Francia, una santa la cui memoria è celebrata per l’assedio di Orleans tra il 1428 e il 1429, battaglia in cui i Francesi sconfissero gli Inglesi durante la Guerra dei Cent’anni. La pulzella d’Orleans torna nel mondo moderno sul palco del, identificandosi in un personaggio non binario, che usa i pronomi neutri (they/them) quando parla di sé. I,debutterà alil 25 agosto e ...

ParliamoDiNews : `I, Joan`: Giovanna D`Arco è non binari? e spacca in due l`opinione pubblica - - shaksper : RT @IOdonna: Giovanna D’Arco si identificherà con i pronomi neutri nella nuova piece presentata allo Shakespeare’s Globe. Il pubblico divis… - grumpy792 : RT @gayit: 'I, Joan': Giovanna D'Arco è non binari? e spacca in due l'opinione pubblica - lgbtplushistory : RT @gayit: 'I, Joan': Giovanna D'Arco è non binari? e spacca in due l'opinione pubblica - infoitcultura : 'I, Joan': Giovanna D'Arco è non binari? e spacca in due l'opinione pubblica -