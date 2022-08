Felix Afena-Gyan risponde agli insulti dopo il ko di Wijnaldum: 'Prima di giudicare provate a conoscere la storia' (Di lunedì 22 agosto 2022) "Prima di parlare, provate a chiedere. Prima di arrivare a una conclusione, provate a fare chiarezza. Prima di giudicare, provate a conoscere... Leggi su calciomercato (Di lunedì 22 agosto 2022) "di parlare,a chiedere.di arrivare a una conclusione,a fare chiarezza.di...

Glongari : La #Cremonese non molla per Felix Afena-Gyan. I grigiorossi vogliono chiudere l’operazione con la #Roma a titolo definitivo. - lacittanews : Dopo l’infortunio di Wijnaldum, arrivato nella sessione d’allenamento di ieri dopo un contrasto di Felix Afena, il… - GianvitoIncorv1 : RT @WillDormer_: Ore 18:30 Felix Afena Gyan si accomoda alla sua postazione in panchina allo Stadio Olimpico di Roma per l’inizio di Roma-C… - Mario192710 : RT @GoalItalia: Odio social su Felix Afena-Gyan ?? 'Prima di giudicare, provate a conoscere l'intera storia' - Baloo0110 : RT @GoalItalia: Odio social su Felix Afena-Gyan ?? 'Prima di giudicare, provate a conoscere l'intera storia' -