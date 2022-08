F1 | si rivede Giovinazzi | FP1 a Monza e Austin con la Haas

Leggi su sportface

(Di lunedì 22 agosto 2022) Antoniorimetterà le mani sul volante di una. Il pilota pugliese, impegnato nel Mondiale di Formula E col team Dragon, correrà le FP1 del GP d’Italia ae del GP degli Usa adcon il team statunitense. “Siamo felici di dare il benvenuto ad Antonio di nuovo in squadra per le due uscite della FP1 – ha detto Guenther Steiner, team principal della– la Ferrari desiderava dargli un po’ di opportunità in F1 su monoposto con le specifiche attuali in un fine settimana di gara e siamo stati naturalmente felici di dargli assistenza. Non vedo l’ora dire Antonio e di riaverlo nel paddock con noi”. Soddisfatto: “Sono così felice di avere la possibilità di guidare di nuovo nelle sessioni ufficiali di F1, oltre alla guida al ...