F1 GP Belgio Spa 2022, prove libere venerdì: canale, orario, diretta tv e streaming (Di lunedì 22 agosto 2022) Dopo la pausa estiva, torna finalmente il Mondiale di F1 con il quattordicesimo appuntamento in programma, vale a dire il Gran Premio del Belgio 2022 a Spa-Francorchamps: si parte come di consueto con le prove libere del venerdì, vi proponiamo di seguito orario, diretta tv e streaming e le informazioni sul canale di riferimento. Circuito storico e amatissimo, ma davvero esigente nei confronti dei piloti. Vincere qui è un'importante carta da giocare per il proseguo della stagione. FP1 e FP2 saranno come sempre entrambe della durata di un'ora e trasmesse in diretta tv venerdì 26 agosto su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, con streaming su Sky Go: le libere 1 inizieranno ...

