Emergenza bollette | lo studio | “Dall’1 ottobre sono destinate a raddoppiare Nel 2022 la famiglia tipo spenderà il 135% in più sul 2020”

(Di lunedì 22 agosto 2022) Dal 26 settembre chi uscirà vincitore dalle urne dovrà pensare soprattutto a una cosa: come traghettare l’Italia alla primavera successiva superando un autunno e un inverno in cui per le famiglie potrebbe diventare difficile sostenere le spese necessarie per illuminare e scaldare le case. Mentre per le imprese energivore e non solo sarà sempre più complicato rimanere aperte. Per non parlare del rischio che siano necessari razionamenti dell’energia. Se l’esecutivo Draghi ha vietato fino a maggio 2023 di imporre aumenti ai consumatori che hanno sottoscritto un contratto a prezzo bloccato sul mercato libero, chi si affida ancora al mercato tutelato subirà fortissimi rincari. In attesa che l’authority di settore Arera fissi gli aumenti dell’elettricità per l’ultimo trimestre e del gas per,dopo aver preannunciato che saranno “senza precedenti”, l’Istituto ricerche ...