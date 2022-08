Elezioni: Letta, 'è Conte che si è autoescluso da alleanza con noi' (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - La scelta di Giuseppe Conte in Sicilia "non è una rappresaglia perchè noi non abbiamo escluso nessuno, è Conte che si è autoescluso" dall'alleanza a livello nazionale con il Pd "facendo cadere il Governo Draghi". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di 'In onda' su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - La scelta di Giuseppein Sicilia "non è una rappresaglia perchè noi non abbiamo escluso nessuno, èche si è" dall'a livello nazionale con il Pd "facendo cadere il Governo Draghi". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico, ospite di 'In onda' su La7.

