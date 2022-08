Conte sogna l’inciucio col Pd

(Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago – Giuseppee il Pd: no, giammai. Poi forse, però in verità no. Un po’ di immancabile confusione sotto il sole della insolita campagna elettorale estiva non può mai mancare, specie se si tratta di grillini da un lato e piddini dall’altro, come riportato da Tgcom24.e il flirt con il Pdflirta con il Pd ospite a una puntata di Mezz’ora in più. E afferma di essere possibilista su un’alleanza con il Nazareno: “In politica pensare di governare da soli, io me lo auguro, è improbabile. Una prospettiva di lavorare domani con altre forze politiche come il Pdci può stare”. Aggiungendo poi: “Dico al Pd e ai nostri elettori: le delusioni maturate ci rendono ancora più prudenti e intransigenti“. Su Twitter, successivamente,fa una marcia indietro: “Mi spiace deludere qualche titolista qualche ...

Secolo d'Italia

Il presidente Giuseppe Conte ha diffuso i nominativi (al plurinominale) dei candidati per Camera e Senato del Movimento 5 Stelle. Chi vuole provare a puntare al bis è il senatore riminese Marco Croatti, che compare come ... La figuraccia di Conte: prima 'sogna' il ritorno di fiamma col Pd, ma poi è costretto a ritrattare Giuseppi è sempre Giuseppi, Conte non si smentisce. "Mi auguro di governare da solo – ha risposto l'ex premier durante 'Mezz'ora in più' -. Da Lucia Annunziata l'ex premier nel primo pomeriggio su Rai ...Conte e Bersani uniti: è solo un sogno Leggo le parole di un lettore che "sogna" Conte e Bersani assieme… un sogno Why not Penso che due individui onesti come loro due potrebbero riportare molti vo ...