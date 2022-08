Conte | ' Con Pd alleanza di governo possibile | ma questa volta non cederemo su nulla'

TgLa7 : #Elezioni: #Conte, accordo Letta-Meloni in tv ci esclude 'Accetto invito di #Mentana per un confronto con tutti i leader' - CarloCalenda : Riguardo alle polemiche dei giorni scorsi. Noi non abbiamo alcun problema anche a fare il confronto TV con tutti i… - sbonaccini : Con l’assist di Conte, Salvini e Berlusconi hanno irresponsabilmente fatto cadere il Governo Draghi Ora Berlusconi… - OttavioBrambil1 : @GenCar5 @DomaniGiornale Il suo editore, cittadino svizzero, è stato la tessera n 1 del PD! Il che spiega molto del… - VendutoCorrotto : RT @FantuzziF: Conte, lo scenario indegno: prima ammette che potrebbe fare lingua in bocca con il PD, poi nega persino l’evidenza https://t… -

RaiNews

- Un'inversione di rotta sull'impossibilità di un dialogoEnrico Letta, ma chiarisce subito: 'Le delusioni maturate ci rendono più prudenti'. Monta la polemica per Italexit: Gianluigi Paragone schiera come capolista nel Lazio una dirigente di ...L'esterno spagnolo del Tottenham è in uscita, non rientra da tempo nei progetti di. Lo aveva ... La Lazio, oggi, può prenderlo in prestitodiritto di riscatto, la cifra richiesta è 20 milioni. ... Conte: lavorare con il Pd ci può stare, ma saremo intransigenti. Poi precisa: "Parole travisate" - Lega, al Senato in Toscana candidato Claudio Borghi - Lega, al Senato in Toscana candidato Claudio Borghi Un'inversione di rotta sull'impossibilità di un dialogo con Enrico Letta, ma chiarisce subito: "Le delusioni maturate ci rendono più prudenti". Monta la polemica per Italexit: Gianluigi Paragone schie ...Al Filo di Cremona la Compagnia Lirica Internazionale di Belcanto Italiano con il "Rigoletto" dedicato ad Aldo Protti Un teatro elegante e dall'acustica eccellente come il Filo di Cremona, un pubblico ...