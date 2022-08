Carenza medici di base: Cad diffusa sempre più ampia con 115 dottori e 234 farmacie (Di lunedì 22 agosto 2022) Ad oggi in provincia di Bergamo, sono ?cessati tre medici ?Titolari ed un Medico Incaricato Provvisorio: altri dieci medici (?sei Incaricati Provvisori e quattro Titolari, di cui uno in Valle Seriana) andranno in pensione entro fine settembre. Sono in atto, infine, colloqui per l’affidamento di un incarico provvisorio sul Medico cessante in Valle Seriana. Ats Bergamo a fronte della delicata situazione creatasi ha provveduto ad aprire, in quattro sedi provinciali, le postazioni di CAD “ordinarie”, che vedono la presenza dei medici ex USCA, cui è stato possibile estendere il periodo di attività. Tra tali postazioni rientra anche ?quella di Castione della Presolana, in Alta Valle Seriana. La Cad ordinaria ha rappresentato una prima risposta al territorio senza però poter essere strutturata e garantita nel lungo periodo. Per dare una ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 22 agosto 2022) Ad oggi in provincia di Bergamo, sono ?cessati tre?Titolari ed un Medico Incaricato Provvisorio: altri dieci(?sei Incaricati Provvisori e quattro Titolari, di cui uno in Valle Seriana) andranno in pensione entro fine settembre. Sono in atto, infine, colloqui per l’affidamento di un incarico provvisorio sul Medico cessante in Valle Seriana. Ats Bergamo a fronte della delicata situazione creatasi ha provveduto ad aprire, in quattro sedi provinciali, le postazioni di CAD “ordinarie”, che vedono la presenza deiex USCA, cui è stato possibile estendere il periodo di attività. Tra tali postazioni rientra anche ?quella di Castione della Presolana, in Alta Valle Seriana. La Cad ordinaria ha rappresentato una prima risposta al territorio senza però poter essere strutturata e garantita nel lungo periodo. Per dare una ...

