Calciomercato Juventus, spunta un vecchio nome per l’attacco: i dettagli! (Di lunedì 22 agosto 2022) Ad Allegri manca ancora qualche pedina per completare la rosa e , sicuramente, tutti gli infortuni che stanno avendo i giocatori della Vecchia Signora non facilitano la situazione. Il tecnico livornese ha chiesto alla società un forte vice-Vlahovic e negli ultimi giorni/settimane si è sempre parlato con insistenza di Depay, in rotta di collisione con il Barcellona. Le difficoltà per la sua rescissione consensuale con i blaugrana, però, non permettono di concludere la trattativa. Arkadiusz Milik mercato Juventus Perciò, nelle ultime ore, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il nome più in voga dalle parti della Continassa è quello di Arkadiusz Milik. Una call tra Cherubini e uomini di mercato del Marsiglia di ieri ha sancito una bozza di accordo tra i due club sulla base di un prestito a 2 milioni di euro con obbligo di ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 22 agosto 2022) Ad Allegri manca ancora qualche pedina per completare la rosa e , sicuramente, tutti gli infortuni che stanno avendo i giocatori della Vecchia Signora non facilitano la situazione. Il tecnico livornese ha chiesto alla società un forte vice-Vlahovic e negli ultimi giorni/settimane si è sempre parlato con insistenza di Depay, in rotta di collisione con il Barcellona. Le difficoltà per la sua rescissione consensuale con i blaugrana, però, non permettono di concludere la trattativa. Arkadiusz Milik mercatoPerciò, nelle ultime ore, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ilpiù in voga dalle parti della Continassa è quello di Arkadiusz Milik. Una call tra Cherubini e uomini di mercato del Marsiglia di ieri ha sancito una bozza di accordo tra i due club sulla base di un prestito a 2 milioni di euro con obbligo di ...

