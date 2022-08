**Calcio: Serie A, Sampdoria-Juventus 0-0** (Di lunedì 22 agosto 2022) Genova, 22 ago. - (Adnkronos) - Sampdoria e Juventus pareggiano 0-0 nel posticipo serale della seconda giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Ferraris' di Genova. In classifica i bianconeri salgono a quota 4, mentre i blucerchiati conquistano il primo punto della stagione. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Genova, 22 ago. - (Adnkronos) -pareggiano 0-0 nel posticipo serale della seconda giornata diA, disputato allo stadio 'Ferraris' di Genova. In classifica i bianconeri salgono a quota 4, mentre i blucerchiati conquistano il primo punto della stagione.

