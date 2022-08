Calcio: la Roma si stringe a Wijnaldum, giallorossi in campo con maglia 'Forza Gini' (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. - (Adnkronos) - I giocatori della Roma sono scesi in campo mostrando ancora una volta tutta la loro vicinanza al compagno GeorGinio Wijnaldum, vittima di un grave infortunio alla tibia. Pellegrini e compagni hanno svolto tutto il riscaldamento prima del match con la Cremonese indossando una maglia dedicata al centrocampista: "Forza Gini", la scritta apparsa sulle magliette dei giocatori di Mourinho. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022), 22 ago. - (Adnkronos) - I giocatori dellasono scesi inmostrando ancora una volta tutta la loro vicinanza al compagno Geor, vittima di un grave infortunio alla tibia. Pellegrini e compagni hanno svolto tutto il riscaldamento prima del match con la Cremonese indossando unadedicata al centrocampista: "", la scritta apparsa sulle magliette dei giocatori di Mourinho.

