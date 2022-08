Beautiful, Una Vita: Thomas in gabbia e Alodia fuori controllo (Di lunedì 22 agosto 2022) Anticipazioni Beautiful e Una Vita. Colpi di scena e cambiamenti improvvisi. Ecco cosa succederà nei prossimi episodi delle nostre soap preferite in onda su Canale 5! Nuove anticipazioni in arrivo per le nostre soap opera preferite: Beautiful e Una Vita. In onda su Canale 5 accompagnano i nostri pomeriggi estivi. Se da un lato analizzeremo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 22 agosto 2022) Anticipazionie Una. Colpi di scena e cambiamenti improvvisi. Ecco cosa succederà nei prossimi episodi delle nostre soap preferite in onda su Canale 5! Nuove anticipazioni in arrivo per le nostre soap opera preferite:e Una. In onda su Canale 5 accompagnano i nostri pomeriggi estivi. Se da un lato analizzeremo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

elenacanovi : RT @donatacolumbro: Oggi mando la terza e ultima versione estiva della newsletter di #tispiegoildato, qui potete recuperare quella scritta… - Cihaccai : Recap EPISODI SOAP Beautiful: 8550 Una Vita: 1440 Terra Amara: 36 (Bolüm 11) Un Altro Domani: 56… - figliodenomade : @dolosfk @laveraaeris @herculesgodd sembra una puntata di beautiful vi giuro - CaioMarioValer1 : @MarastiMattia L'estremismo di sx è nella stanza di Lorenzo, sotto al letto, tra una ciabatta e la polvere. Ps. il… - RebsDiary : RT @bradleysbitch: GregOro ha detto: ne perdo una, devo assolutamente recuperarne un’altra and I think is beautiful #Roma2022 -