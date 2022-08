Arsenal, Pedro Neto obiettivo principale (Di lunedì 22 agosto 2022) Secondo quanto riportato da The Sun, l'Arsenal avrebbe fatto di Pedro Neto del Wolverhampton l'obiettivo principale per rinforzare la... Leggi su calciomercato (Di lunedì 22 agosto 2022) Secondo quanto riportato da The Sun, l'avrebbe fatto didel Wolverhampton l'per rinforzare la...

axadletm : #SPORTS: Arsenal improve curiosity in Pedro Neto - breaking_9 : Arsenal increase interest in Pedro Neto - The_MF_tech_guy : @FabrizioRomano Arsenal's news on Pedro Neto? - 1ackofthreat : @Arsenal PEDRO NETTOOOOO - sportli26181512 : Arsenal: un ex Lazio per l'attacco: L'Arsenal tratta con il Wolverhampton l'arrivo dell'attaccante esterno ex Lazio… -