Ritorno in classe, decadono gli obblighi ma “prepararsi ed essere pronti”: mascherine, distanziamento e merende al banco se aumentano contagi. Così si rientra (Di domenica 21 agosto 2022) Come si rientra a scuola a settembre? Tra circa tre settimane - la data dipende dai calendari scolastici regionali - gli studenti rientreranno tra i banchi. Le misure rigide anti Covid che hanno caratterizzato gli ultimi anni scolastici e la dad sembrano ormai un ricordo. Via l'obbligo di vaccinazione del personale scolastico scaduto il 15 giungo, via l'obbligo di indossare le mascherine dal 1° settembre. Via tutte le regole dal 1° settembre. Così spiega il Ministero nella nota 1998 del 19 agosto inviata alle scuole L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 21 agosto 2022) Come sia scuola a settembre? Tra circa tre settimane - la data dipende dai calendari scolastici regionali - gli studenti rientreranno tra i banchi. Le misure rigide anti Covid che hanno caratterizzato gli ultimi anni scolastici e la dad sembrano ormai un ricordo. Via l'obbligo di vaccinazione del personale scolastico scaduto il 15 giungo, via l'obbligo di indossare ledal 1° settembre. Via tutte le regole dal 1° settembre.spiega il Ministero nella nota 1998 del 19 agosto inviata alle scuole L'articolo .

orizzontescuola : Ritorno in classe, decadono gli obblighi ma “prepararsi ed essere pronti”: mascherine, distanziamento e merende al… - TagliaferroSilv : @BelpietroTweet Per quello hanno paura di perdere il potere perché in questi anni di governo continui, si è creat… - rubio_chef : @GLang78 A lotta sociale, di classe, ritorno della politica attiva dei cittadini, sostengono trasversale tra le var… - salvo_fedele : RT @FranceskoNew: Però 'sta roba non si può proprio sentire!!! Ancora con la retorica dei 'fragili' e della 'convivenza' con #COVI19 ?? cc… - tanzmax : RT @FranceskoNew: Però 'sta roba non si può proprio sentire!!! Ancora con la retorica dei 'fragili' e della 'convivenza' con #COVI19 ?? cc… -