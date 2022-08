“Non sento una gamba”, Francesco Chiofalo ricoverato in ospedale dopo una serata in discoteca (VIDEO) (Di domenica 21 agosto 2022) Attimi di panico per Francesco Chiofalo, l’ex tentatore di Temptation Island e pupo de La Pupa e il Secchione. Il fidanzato di Drusilla Gucci è stato ricoverato in ospedale dopo una serata in discoteca. Ieri, sabato 20 agosto, il personal trainer si trovava presso il locale I Mori Lounge – Cava’, ad Ispica, come special guest. Tra selfie e autografi Chiofalo si è sentito male tanto da render necessario l’aiuto dei soccorsi. Il tutto è stato documentato direttamente da Francesco in lacrime attraverso le sue storie Instagram. Tra singhiozzi e lamenti si avverte la voce di Francesco dire “Non sento la gamba”, mentre il soccorritore a bordo tenta di tranquillizzare il ragazzo. Il quadro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) Attimi di panico per, l’ex tentatore di Temptation Island e pupo de La Pupa e il Secchione. Il fidanzato di Drusilla Gucci è statoinunain. Ieri, sabato 20 agosto, il personal trainer si trovava presso il locale I Mori Lounge – Cava’, ad Ispica, come special guest. Tra selfie e autografisi è sentito male tanto da render necessario l’aiuto dei soccorsi. Il tutto è stato documentato direttamente dain lacrime attraverso le sue storie Instagram. Tra singhiozzi e lamenti si avverte la voce didire “Nonla”, mentre il soccorritore a bordo tenta di tranquillizzare il ragazzo. Il quadro ...

