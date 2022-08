Malore a casa | ragazzo muore a 19 anni | chiesta l' autopsia

BearziCinzia66 : Tragedia a Chieti, 19enne trovato morto in casa: malore improvviso – StopCensura - Francy59862885 : RT @leggoit: #Malore a casa, ragazzo muore a 19 anni a #Chieti: chiesta l’autopsia - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Malore a casa, ragazzo muore a 19 anni a #Chieti: chiesta l’autopsia - Verdoux11 : RT @stopcensura2020: Tragedia a Chieti, 19enne trovato morto in casa: malore improvviso - FioreFio4 : RT @stopcensura2020: Tragedia a Chieti, 19enne trovato morto in casa: malore improvviso -

... Laurentiu Ciu, 19 anni (20 li avrebbe compiuti a dicembre), origini rumene ma dal 2008 in Italia con la famiglia, è morto ieri pomeriggio in, a Pennapiedimonte, Comune in provincia di Chieti. ...Laurentiu si è sentito male ieri, in, dopo pranzo. All'arrivo dell'elicottero e dell'ambulanza del 118 il ragazzo era in arresto cardiaco e nonostante le manovre per rianimarlo, non c'è stato ...Quando sono arrivati i soccorritori del 118 il ragazzo era in arresto cardiaco, il personale sanitario ha provato in ogni modo a rianimarlo ma non c’è stato niente ...Tutto lascia pensare che sia rimasta vittima di un incidente domestico o di un malore e che il sangue versato sia l’effetto ... ma le amiche in città non l’avevano vista. Dentro casa c’era il figlio ...