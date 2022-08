LIVE Tuffi | Europei 2022 in DIRETTA | argento per Tocci Marsaglia nel sincro dai tre metri

(Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 16.46: Appuntamento a breve con la finale individuale della piattaforma maschile. 16.45: Gran Bretagna medaglia d’oro nelmaschile dai trecon 412.83 davanti all’Italia (387.51) e all’Ucraina (384.39). 16.42: Sono quarti gli svizzeri Dutoit/Suckow con 367.83. 16.40: Ucraina dietro all’Italia! Gli ucraini chiudono con 384.39 e sono alle spalle degli azzurri. 16.38: La Gran Bretagna vince la medaglia d’oro. Doppio e mezzo avanti con tre avvitamenti per Harding/Laugher che ottengono 80.73. Chiudono a 412.83 e si prendono il titolo europeo. 16.34: NOOOOOOOOO!sbaglia il triplo e mezzo ritornato ...

Gli Europei sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOWL'ULTIMA GIORNATA DEGLI ... DOMENICO ACERENZA (21 agosto) Oro nella 10 km di fondo ALESSANDRO DE ROSE (20 agosto) Bronzo nei...10.10: Splendido tuffo dalla verticale per il tedesco Timo Barthel, che si porta al comando con 80.85 punti. 10.08: Ci sono 60.80 per Eduard Timbretti Gugiu, che ha sporcato l'entrata nel triplo e ...L’ultima giornata degli Europei di tuffi a Roma si apre con un’altra medaglia per l’Italia. Nella piscina del Foro Italico sono Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci a conquistare uno splendido argento ...La diretta testuale delle gare di tuffi agli Europei di Roma 2022: aggiornamenti live sulle finali di domenica 21 agosto ...