(Di domenica 21 agosto 2022) Massimo Carcarino exdelparla del nuovo acquisto del Napoli: Giacomo. Giacomoè ufficialmente undel Napoli, arriva anche il tweet del presidente del club partenopeo. Aurelio De Laurentiis ha dato il benvenuto a anche aldeldopo la firma del contratto. Dopo Ndombele ancheè stato ufficializzato come nuovodel club azzurro. Chi conosce molto bene Giacomoè il napoletano Massimo Carcarino ex. Massimo è un’eccellenza tutta napoletana, dove si sposano bene le caratteristiche di “dedizione, professionalità e ...

napolipiucom : L'ex match analist Sassuolo: ' Raspadori giocatore fantastico. Vi dico tutto' #napoli #rapsadori… - karda70 : RT @psb_original: L'ex Maistro ferma l'Ascoli sul pari: al 'Del Duca' finisce 1-1 il match con la SPAL #SerieB - psb_original : L'ex Maistro ferma l'Ascoli sul pari: al 'Del Duca' finisce 1-1 il match con la SPAL #SerieB - PSGRelay : RT @sportli26181512: #Napoli, Keylor #Navas si avvicina: non convocato dal #Psg: L'ex portiere del Real Madrid è stato escluso dalla lista… - sportli26181512 : #Napoli, Keylor #Navas si avvicina: non convocato dal #Psg: L'ex portiere del Real Madrid è stato escluso dalla lis… -

intrigante che negli ultimi anni ha spesso sorriso alle ...'Atalanta, chiamata ad una stagione certamente non semplice per ...Brescia corre per un posto da titolare insieme a Bennacer. Per ......all'Allianz Stadium arriverà la Roma nel primo grande big... La Juve vuole chiudere per'olandese, ma le cose si sono un po' ... Come sottolinea 'Tuttosport', inoltre, il centrocampistaRoma e ...