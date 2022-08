Il fratello di Pierpaolo Pretelli torna single: fine della storia con la madre di sua figlia (Di domenica 21 agosto 2022) Il fratello di Pierpaolo Pretelli, Giulio, si era ritrovato nell’occhio del ciclone durante la permanenza nella casa del Grande fratello VIP, dell’ex velino. Le sue dichiarazioni su quella che oggi è la fidanzata di Pierpaolo, Giulia Salemi, lo avevano reso improvvisamente famoso ( tanto da partecipare a tutti i programmi Mediaset in cui si parlava del reality di Canale 5). Giulio, giovanissimo, aveva poi presentato in tv anche la sua compagna Alessia, fino ad annunciare in diretta al Grande fratello VIP, a suo fratello, che presto sarebbe diventato zio. Il Pretelli infatti, giovanissimo, dopo pochi mesi dall’inizio della storia con Alessia, aveva annunciato la gravidanza della sua compagna. E lo aveva ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 21 agosto 2022) Ildi, Giulio, si era ritrovato nell’occhio del ciclone durante la permanenza nella casa del GrandeVIP, dell’ex velino. Le sue dichiarazioni su quella che oggi è la fidanzata di, Giulia Salemi, lo avevano reso improvvisamente famoso ( tanto da partecipare a tutti i programmi Mediaset in cui si parlava del reality di Canale 5). Giulio, giovanissimo, aveva poi presentato in tv anche la sua compagna Alessia, fino ad annunciare in diretta al GrandeVIP, a suo, che presto sarebbe diventato zio. Ilinfatti, giovanissimo, dopo pochi mesi dall’iniziocon Alessia, aveva annunciato la gravidanzasua compagna. E lo aveva ...

