Il caso di Lisa LaFlamme, la giornalista licenziata perché non si tinge più i capelli (Di domenica 21 agosto 2022) La 58enne era stata assunta nel 2010 ed è nota per essere la conduttrice CTV News, il telegiornale del più grande network televisivo privato del Paese: da due hanno ha deciso di non essere più "schiava" della tinta. L'articolo proviene da DireDonna.

