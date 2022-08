I fratelli Craxi candidati in Sicilia su fronti opposti (Di domenica 21 agosto 2022) Stefania e Bobo Craxi candidati in Sicilia su fronti opposti: la prima per il Senato con il centrodestra; il secondo per la Camera, con il centrosinistra. E' il responso che arriva dalle liste elettorali che i partiti stanno definendo in queste... Leggi su today (Di domenica 21 agosto 2022) Stefania e Boboinsu: la prima per il Senato con il centrodestra; il secondo per la Camera, con il centrosinistra. E' il responso che arriva dalle liste elettorali che i partiti stanno definendo in queste...

MisantropoDiss1 : Non saremo mai DECRAXIZZATI Craxi, sfida in famiglia, Bobo corre per il centrosinistra Stefania per Forza ItaliaIn… - Francesco_Rizz_ : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 In Sicilia si profila una sfida tutta in famiglia, tra i due fratelli #Craxi: Bobo corre per il centrosini… - unmagroio : @repubblica Fratelli Craxi, che è, na banda?!? - MariaAversano1 : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 In Sicilia si profila una sfida tutta in famiglia, tra i due fratelli #Craxi: Bobo corre per il centrosini… - liberalunicorno : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 In Sicilia si profila una sfida tutta in famiglia, tra i due fratelli #Craxi: Bobo corre per il centrosini… -