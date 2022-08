GF Vip 7, Alfonso Signorini in difficoltà? Dieci ex concorrenti per completare il cast (Di domenica 21 agosto 2022) C’è tanta curiosità per il nuovo cast del Grande Fratello Vip, ma più passa il tempo e sempre meno certezze spuntano fuori. Anzi, gli esperti rivelano che ci sarebbero nubi all’orizzonte per il reality. Non a caso, Alfonso Signorini avrebbe fatto tanta fatica a realizzare la settima edizione, a tal punto di non essere riuscito a portare avanti alcune trattative che sarebbero state determinanti per la qualità del reality. Per completare il cast, infatti, avrebbe chiamato diversi ex vipponi. GF Vip 7, svelati i cachet della conduzione: cifre astronomiche per Signorini Sono emersi i presunti guadagni del cast di conduzione e quello del presentatore sarebbe incredibile ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 21 agosto 2022) C’è tanta curiosità per il nuovodel Grande Fratello Vip, ma più passa il tempo e sempre meno certezze spuntano fuori. Anzi, gli esperti rivelano che ci sarebbero nubi all’orizzonte per il reality. Non a caso,avrebbe fatto tanta fatica a realizzare la settima edizione, a tal punto di non essere riuscito a portare avanti alcune trattative che sarebbero state determinanti per la qualità del reality. Peril, infatti, avrebbe chiamato diversi ex vipponi. GF Vip 7, svelati i cachet della conduzione: cifre astronomiche perSono emersi i presunti guadagni deldi conduzione e quello del presentatore sarebbe incredibile ...

PAOLOMA68573946 : @GF_diretta ha ragione SIMONE RUGIATI la maggior parte sono degli sfigati da quando da 4 anni e ' al timone il GRAN… - SPYit_official : Raffaella Fico (che aveva rifiutato per mesi di andare in studio lo scorso anno) vuole rifare il Grande Fratello Vi… - infoitcultura : Alfonso Signorini ci ripensa e le scarta: fuori dal GF Vip 7! - gfvipnews_ : Aida Nizar non è la vip misteriosa dell'indizio di Alfonso Signorini ?? #GFvip - infoitcultura : Grande Fratello Vip: Raffaella Fico chiama Alfonso Signorini -