Edoardo Tavassi rivede Nicolas Vaporidis dopo mesi: l'esilarante sketch (VIDEO) (Di domenica 21 agosto 2022) Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis si ritrovano a Londra dopo la partecipazione a L'Isola dei Famosi: tra sketch e avventure Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis si sono rivisti dopo l'esperienza vissuta Isola dei Famosi. I due ex naufraghi lo scorso marzo sono sbarcati in Honduras per iniziare una nuova avventura televisiva nel noto reality show. Edoardo Tavassi è entrato in coppia con sua sorella Guendalina, mentre l'attore Nicolas ha intrapreso questa nuova avventura da solo. Nel corso del tempo tra uno scontro ed un chiarimento, Nicolas ed Edoardo sono riusciti a creare uno speciale legame d'amicizia insieme.

