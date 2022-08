Come funzionano le truffe delle piattaforme di trading online (Di domenica 21 agosto 2022) Le truffe sugli investimenti che utilizzano le tante piattaforme di trading presenti online sono quasi sempre promosse tramite i social media. I truffatori in genere promettono rendimenti elevatissimi e utilizzano false testimonianze di celebrità e/o immagini di articoli di lusso per invogliare le persone a investire nelle loro truffe. Gli annunci si collegano quindi a siti Web dall’aspetto professionale in cui i consumatori sono persuasi a investire, tramite un account gestito “Come favore” per loro conto, in cui l’azienda truffatrice effettua operazioni finanziarie. La maggior parte dei truffati riferisce di aver inizialmente ricevuto diversi rendimenti economici da parte dell’azienda in questione e questo per dare l’impressione che il loro trading sia stato un ... Leggi su analisideirischinformatici (Di domenica 21 agosto 2022) Lesugli investimenti che utilizzano le tantedipresentisono quasi sempre promosse tramite i social media. I truffatori in genere promettono rendimenti elevatissimi e utilizzano false testimonianze di celebrità e/o immagini di articoli di lusso per invogliare le persone a investire nelle loro. Gli annunci si collegano quindi a siti Web dall’aspetto professionale in cui i consumatori sono persuasi a investire, tramite un account gestito “favore” per loro conto, in cui l’azienda truffatrice effettua operazioni finanziarie. La maggior parte dei truffati riferisce di aver inizialmente ricevuto diversi rendimenti economici da parte dell’azienda in questione e questo per dare l’impressione che il lorosia stato un ...

AngeloSantoro : Se volete comprendere come funzionano le “bestioline” social, vi suggerisco di guardare su @NetflixIT la docuserie… - Barbara62302177 : RT @RobbyDreamer: Mosca centro commerciale aviapark Bisogna ammettere che le sanzioni funzionano, questi poveri russi sono costretti a met… - ClaraDarioLor : @RussianMike31 @matildesjt @idelpanta @aboubakar_soum @matteosalvinimi Ha presente come funzionano i controlli inte… - businessonlinei : Come funzionano gli incentivi per comprare #auto usate 2022 rifinanzianti ora di nuovo - notuliaa : raga ma come funzionano le twitter crush??? non ne ho mai avuta una -